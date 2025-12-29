Кремль ответил на слова Зеленского о «плане B» для России

Глава украинской социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович рассказал, что готовность украинцев к территориальных уступкам для прекращения конфликта с Россией зависит от региона их проживания. Чем западнее находится регион, тем больше в нем доля противников уступок в связи с удаленностью от линии фронта и сильнее распространен тезис «воевать до конца», объяснил социолог. При этом жители восточных регионов более склонны принять компромисс. Две трети украинцев видят решение конфликта в дипломатии, а одна треть выступает за выход ВСУ на границы 1991 или 2022 года.