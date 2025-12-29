Разговор Путина и Трампа и рост недовольства в Европе. Темы брифинга Пескова

Перспективы нового телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, территориальный вопрос и рост недовольства в Европе стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин 29 декабря проведет в Кремле встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
Глава государства также проведет рабочее совещание.
О разговоре Путина и Трампа
Новый телефонный разговор Путина и Трампа состоится «в самое ближайшее время».
Путин и Трамп во вчерашнем телефонном разговоре не обсуждали идею рождественского перемирия на Украине: «Нет».
О переговорах Трампа и Зеленского
Кремль сможет оценить переговоры Трампа и Владимира Зеленского после того, как получит информацию от США: «По следам этих разговоров два президента, я имею в виду президент России и президент США, договорились еще раз созвониться. Вот тогда мы получим информацию».
Россия согласна со словами Трампа о том, что стороны приблизились к урегулированию конфликта на Украине и переговоры находятся на финальной стадии: «Конечно».
О территориальном вопросе
Смелое и ответственное решение Киева по Донбассу, о котором накануне говорил помощник президента России Юрий Ушаков, это полный вывод вооруженных сил за пределы административных границ ДНР и ЛНР: «Конечно, это отход вооруженных сил [киевского] режима из Донбасса за пределы административных границ».
Кремль не стал отвечать на вопрос, требует ли Москва от Киева вывести также войска с территорий Херсонской и Запорожской областей: «Здесь я уже говорил, что полностью мы не будем комментировать и вдаваться в обсуждения публично отдельных положений».
О возможности разговора Путина и Зеленского
Речи о телефонном разговоре Путина с Зеленским на данный момент не идет: «Сейчас речи не идет о таком разговоре».
О словах Зеленского
Кремль не понимает, что имеет в виду Зеленский, говоря о том, что России в конфликте с Украиной нужно готовить план «Б»: «Не понимаю, что имеется в виду».
«Россия думает о прекращении военного конфликта в контексте достижения своих целей».
Кремль также напомнил слова Трампа о том, что Киев теряет земли и будет их терять: «И завтра ситуация будет отличаться от той ситуации, которая сегодня».
Об идеях создания СЭЗ в Донбассе и совместного управления Запорожской АЭС.
Кремль считает нецелесообразным публично комментировать идеи создания свободной экономической зоны в Донбассе и совместного управления Запорожской АЭС, которые якобы фигурируют в американском мирном плане: «Сейчас, полагаем, нецелесообразны комментарии по отдельным пунктам обсуждения. Публичные комментарии».
О росте недовольства в Европе
Очевидно, что в ЕС растет недовольство лидерами стран, жаждущими продолжения конфликта на Украине: «То, что есть серьезное недовольство тем, что все больше и больше руководителей ЕС, которые жаждут продолжения войны, залезают в карман своих налогоплательщиков, это очевидно. И это недовольство растет».
Гражданам стран ЕС «придется мириться» с действующими руководителями стран: «Насколько европейские граждане могут кого-то “снести” до следующих выборов — вряд ли у них есть такие права».
Лидерам стран ЕС будет нелегко на следующих выборах: «Что на следующих выборах им всем будет очень нелегко — это очевидно».