В ташкентском хокимияте появился новый «ответственный за дороги»: теперь у ям на улицах и забитых автобусов есть персональный адресат для жалоб

Если вам снова попадётся переполненный автобус, или колесо вашей машины пострадает в очередной яме — теперь вы точно знаете, кому адресовать вопросы и претензии.
Ташкентский хокимият сообщил о новом назначении: Абдурахмон Бахтиев утверждён на должность заместителя хокима Ташкента по вопросам транспорта и дорожной инфраструктуры.
Абдурахмон Бахтиев родился в 1984 году. В 2007 году окончил Ташкентский государственный юридический институт, а в 2012 — Университет мировой экономики и дипломатии. С 2019 года работал ответственным сотрудником в администрации президента.
Судя по открытой информации, профильного образования в транспортной или инженерной сфере у Бахтиева нет. По сути, это своеобразная «тёмная лошадка» для городской транспортной системы. Возможно, именно «взгляд со стороны» поможет по новому взглянуть на хронические проблемы ташкентских дорог, вечных ремонтов и переполненных автобусов.
Так, что всё самое интересное только впереди. Теперь именно Абдурахмон Бахтиев будет отвечать за то, чтобы общественный транспорт ходил по расписанию, автобусы не ломались на каждом углу, а ямы и колдобины на дорогах превращались в приятные для езды улицы, а не в полосу препятствий для автолюбителей.