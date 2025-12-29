Маск отказался от создания своей партии под влиянием Вэнса, пишет WP

«Вэнс и люди в его окружении боялись, что новая партия может навредить республиканцам не только во время промежуточных выборов в 2026 году, но и после этого… Он призвал союзников Маска подтолкнуть того отказаться от своих планов по созданию третьей партии… Наступление Вэнса и других официальных лиц, длившееся месяцами, сработало», — говорится в материале издания со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.