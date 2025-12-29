Маск отказался от создания своей партии под влиянием Вэнса, пишет WP

В начале июля Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал «Америка», однако уже в конце августа газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что он откладывает планы по созданию партии.
«Вэнс и люди в его окружении боялись, что новая партия может навредить республиканцам не только во время промежуточных выборов в 2026 году, но и после этого… Он призвал союзников Маска подтолкнуть того отказаться от своих планов по созданию третьей партии… Наступление Вэнса и других официальных лиц, длившееся месяцами, сработало», — говорится в материале издания со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
По словам источников газеты, со своей стороны Вэнс просил донести до Маска, что мог бы лично заняться лоббированием законодателей для поддержки восстановления кандидатуры союзника Маска Джареда Айзекмана на пост главы НАСА, который сейчас и занимает этот пост.
По информации издания, убийство консервативного активиста Чарли Кирка также стало фактором, подталкивающим Маска заняться поддержкой предвыборной кампании республиканцев в преддверии промежуточных выборов — предприниматель в частном порядке изучает возможность пересмотреть свою систему пожертвований, направляя денежные средства в уже существующие группы, а не в основанный им политический комитет America PAC. Кроме того, по данным издания, Маск считает Вэнса «жизнеспособным кандидатом» на следующих президентских выборах, которые должны состояться в 2028 году.
Ранее портал Axios со ссылкой на два источника сообщал, что Маск начал спонсировать предвыборные кампании Республиканской партии США в преддверии промежуточных выборов в 2026 году.
В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал «отвратительной мерзостью». В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна — «однопартийная». Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется «прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР».
В конце сентября на панихиде по убитому консервативному активисту Чарли Кирку между Трампом и Маском состоялся разговор, они пожали другу другу руки. Трамп на прощание похлопал Маска по спине.