Воронежский минпредторг возглавит Михаил Москальцов

В июле пост руководителя воронежского минпредторга покинул Геннадий Швырков, занимавший его меньше года. С того момента ведомства возглавляет его заместитель Ольга Яковлева. В июле же стало известно о задержании господина Швыркова, он был заключен под стражу. Бывшего министра обвиняют в мошенническом хищении 4,8 млн руб., выделенных на матпомощь лицам, привлекающим граждан к подписанию контракта с Минобороны (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В ноябре срок содержания фигуранта в СИЗО продлили до 9 февраля.