Додон предложил парламенту Молдавии поддержать мирный план Трампа

КИШИНЕВ, 29 дек — РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии социалистов, бывший президент страны Игорь Додон заявил, что инициировал подготовку проекта парламентской резолюции в поддержку мирного плана президента США Дональда Трампа.

«В то время как весь мир активно обсуждает пути восстановления мира в нашем регионе, власть в Молдавии молчит, словно снова ждет указаний извне — от сети глобалистов и Сороса. Считаю, что такое бездействие недопустимо. Мы обязаны занять четкую и ответственную позицию. Именно поэтому сегодня я выступаю с предложением о принятии парламентом Республики Молдова резолюции в поддержку мирного плана Дональда Трампа», — написал Додон в своем Telegram-канале.

Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. После двухсторонних переговоров они провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника, близкого к переговорам, ранее сообщал, что переговорная группа Киева передала США свои правки к американскому предложению по урегулированию из 20 пунктов, не изменив их количество, а лишь переработав некоторые из них, затронув вопросы территорий и Запорожской АЭС. Владимир Зеленский позднее подтвердил, что предложения плана по урегулированию конфликта на Украине включают 20 пунктов.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20—21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.️

