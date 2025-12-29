Додон предложил парламенту Молдавии поддержать мирный план Трампа

«В то время как весь мир активно обсуждает пути восстановления мира в нашем регионе, власть в Молдавии молчит, словно снова ждет указаний извне — от сети глобалистов и Сороса. Считаю, что такое бездействие недопустимо. Мы обязаны занять четкую и ответственную позицию. Именно поэтому сегодня я выступаю с предложением о принятии парламентом Республики Молдова резолюции в поддержку мирного плана Дональда Трампа», — написал Додон в своем Telegram-канале.