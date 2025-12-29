NV: Залужный готовится покинуть пост посла в Лондоне и вернуться в Киев

Еще в августе газета The Guardian писала, что администрация президента США Дональда Трампа уже ищет преемника Зеленскому. При этом она попыталась связаться с Залужным, однако, по данным издания, после консультации с окружением Зеленского тот отказался отвечать на звонок. Тем не менее, многие по-прежнему видят в Залужном наиболее вероятного кандидата на президентский пост.