Путин назначил Полянского постоянным представителем России при ОБСЕ

Российский МИД 23 декабря назначил нового посла по особым поручениям для подготовки участия РФ в конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 2026 году — им стал Андрей Белоусов. С 2025 года он являлся послом по особым поручениям МИД России и курировал вопросы координации подготовки и обеспечения участия России в конференции 2026 года по рассмотрению действия ДНЯО, а также в дальнейшем обзорном процессе в рамках этого договора.