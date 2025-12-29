Путин назначил Полянского постоянным представителем России при ОБСЕ

«Назначить Полянского Дмитрия Алексеевича Постоянным представителем Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене, Австрийская Республика», — указано в документе.
Также на портале опубликован другой указ Путина, согласно которому от должности постпреда при ОБСЕ освобожден Александр Лукашевич.
Полянский занимал должность заместителя постпреда России при ООН с 2018 года. Ранее он работал заместителем директора Первого департамента стран СНГ российского МИДа, где курировал вопросы евразийской экономической интеграции. Также возглавлял представительство Московско-Тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству.
Российский МИД 23 декабря назначил нового посла по особым поручениям для подготовки участия РФ в конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 2026 году — им стал Андрей Белоусов. С 2025 года он являлся послом по особым поручениям МИД России и курировал вопросы координации подготовки и обеспечения участия России в конференции 2026 года по рассмотрению действия ДНЯО, а также в дальнейшем обзорном процессе в рамках этого договора.