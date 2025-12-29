Собянин: программа реновации завершена в 12 районах Москвы

По его словам, четверть миллиона москвичей в настоящее время заканчивает переселение в новые дома. «Это четвертая часть всей программы, самая сложная, потому что мы начинали со стартовых домов, отдельно стоящих. Ну и сейчас переходим в следующий этап программы реновации — массовое большое строительство. Массовое — это не означает некачественное. Наоборот, более качественных домов. Комплексное обустройство уже районов. Ну и масштаб строительства другой», — отметил мэр.