Собянин: программа реновации завершена в 12 районах Москвы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник сообщил о завершении программы реновации в 12 районах столицы.

Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

«Благодарю всех строителей. Поздравляю с наступающим Новым годом. В 12 районах Москвы мы закончили программу реновации. Тоже хорошее событие», — сказал Собянин во время встречи с новоселами жилого комплекса, возведенного в районе Черемушки по программе реновации.

Он также поздравил с новосельем жителей около 20 домов, которые «буквально в эти дни сдаются в разных районах Москвы» по программе реновации.

По его словам, четверть миллиона москвичей в настоящее время заканчивает переселение в новые дома. «Это четвертая часть всей программы, самая сложная, потому что мы начинали со стартовых домов, отдельно стоящих. Ну и сейчас переходим в следующий этап программы реновации — массовое большое строительство. Массовое — это не означает некачественное. Наоборот, более качественных домов. Комплексное обустройство уже районов. Ну и масштаб строительства другой», — отметил мэр.

