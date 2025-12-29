Президент Южной Кореи заявил о скором улучшении отношений с Россией

«Похоже, что уже скоро отношения с Россией улучшатся», — доброжелательно заявил Ли Чжэ Мён корреспонденту агентства.
Президент в первый день работы после возвращения в исторический комплекс Синего дома посетил пресс-центр, где работают аккредитованные журналисты.
Ранее сообщалось, что администрация президента Республики Корея с 0.00 29 декабря официально вернулась в исторический комплекс в старом центре Сеула под названием «Чхонвадэ» — Синий дом.
Возвращение произошло спустя примерно три года и семь месяцев после того, как в мае 2022 года при правительстве бывшего президента Юн Сок Ёля его офис была перенесен в комплекс минобороны в Ёнсане.
Ранее южнокорейский МИД не раз сообщал, что поддерживает с Россией «необходимое общение», главным образом через посла Республики Корея в России Ли Сок Пэ.