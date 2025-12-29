Ричмонд
Президент Южной Кореи заявил о скором улучшении отношений с Россией

СЕУЛ, 29 дек — РИА Новости. Отношения Южной Кореи и России могут скоро улучшиться, заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён корреспонденту РИА Новости во время общения с журналистами в президентской администрации.

Источник: © РИА Новости

«Похоже, что уже скоро отношения с Россией улучшатся», — доброжелательно заявил Ли Чжэ Мён корреспонденту агентства.

Президент в первый день работы после возвращения в исторический комплекс Синего дома посетил пресс-центр, где работают аккредитованные журналисты.

Ранее сообщалось, что администрация президента Республики Корея с 0.00 29 декабря официально вернулась в исторический комплекс в старом центре Сеула под названием «Чхонвадэ» — Синий дом.

Возвращение произошло спустя примерно три года и семь месяцев после того, как в мае 2022 года при правительстве бывшего президента Юн Сок Ёля его офис была перенесен в комплекс минобороны в Ёнсане.

Ранее южнокорейский МИД не раз сообщал, что поддерживает с Россией «необходимое общение», главным образом через посла Республики Корея в России Ли Сок Пэ.