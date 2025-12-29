Ричмонд
Шарабасов назначен вице-министром просвещения Казахстана

Астана. 29 декабря. КазТАГ — Постановлением правительства Республики Казахстан Жайык Шарабасов назначен на должность вице-министра просвещения РК, сообщает официальный информационный ресурс премьер-министра.

Источник: Reuters

«Постановлением правительства Республики Казахстан Шарабасов Жайык Сериккалиевич назначен на должность вице-министра просвещения РК», — говорится в сообщении.

До назначения на новую должность Шарабасов занимал ряд руководящих постов на государственной службе. С 2014 по ноябрь 2017 года он работал заместителем директора департамента межрегионального сотрудничества, анализа и оценки регионов Министерства национальной экономики Республики Казахстан. С ноября 2017 года Шарабасов был назначен заместителем акима Павлодарской области и занимал эту должность до 2019 года. В разные годы он также работал в министерствах юстиции и культуры, а также в агентстве по делам религий РК.