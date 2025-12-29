Шарабасов назначен вице-министром просвещения Казахстана

До назначения на новую должность Шарабасов занимал ряд руководящих постов на государственной службе. С 2014 по ноябрь 2017 года он работал заместителем директора департамента межрегионального сотрудничества, анализа и оценки регионов Министерства национальной экономики Республики Казахстан. С ноября 2017 года Шарабасов был назначен заместителем акима Павлодарской области и занимал эту должность до 2019 года. В разные годы он также работал в министерствах юстиции и культуры, а также в агентстве по делам религий РК.