Путин объявил благодарность вице-губернатору Петербурга Пиотровскому

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность вице-губернатору Санкт-Петербурга Борису Пиотровскому, следует из распоряжения главы государства.
«Объявить благодарность президента Российской Федерации… Пиотровскому Борису Михайловичу — вице-губернатору Санкт-Петербурга», — говорится в документе.
Согласно тексту распоряжения, благодарность объявлена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Борис Пиотровский занимает должность вице-губернатора Санкт-Петербурга с января 2021 года. Курирует вопросы культуры, спорта, туризма, печати, а также внутренней политики и взаимодействия с религиозными объединениями.