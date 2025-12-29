Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин объявил благодарность вице-губернатору Петербурга Пиотровскому

Вице-губернатор Петербурга Пиотровский получил благодарность президента России.

Источник: РИА "Новости"

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность вице-губернатору Санкт-Петербурга Борису Пиотровскому, следует из распоряжения главы государства.

«Объявить благодарность президента Российской Федерации… Пиотровскому Борису Михайловичу — вице-губернатору Санкт-Петербурга», — говорится в документе.

Согласно тексту распоряжения, благодарность объявлена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Борис Пиотровский занимает должность вице-губернатора Санкт-Петербурга с января 2021 года. Курирует вопросы культуры, спорта, туризма, печати, а также внутренней политики и взаимодействия с религиозными объединениями.