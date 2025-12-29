Песков: очередной разговор Путина и Трампа состоится в скором времени

«Позиции Киева становятся все более и более шаткими на фронтах, а внутри страны продолжается антикоррупционное расследование. Думаю, что Трамп понимает, что прямо сейчас вряд ли удастся добиться большого прорыва, поэтому он никаких новых дедлайнов для своей переговорной команды не ставил. ~Скорее всего, в Белом доме ждут, что к весне ситуация на фронте станет такой катастрофической для ВСУ, что Киеву придется согласиться на любые уступки~. Так что время сейчас работает против Украины», — заключил Дудаков.