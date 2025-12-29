Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии назвали две ключевые темы в фокусе правительства

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров обозначил две ключевые темы, которые находятся на особом контроле. Это чистота дорог и бесперебойная работа коммунальных служб.

Источник: Андрей Назаров / телеграм-канал

По его словам, ежедневно на расчистку дорог по всей республике выходит около 1200 единиц спецтехники. На виду держатся проблемные участки, включая Архангельский и Белорецкий районы, а также горные трассы. Все ресурсы направлены на то, чтобы жители могли безопасно доехать до дома и в гости.

Второй важнейший приоритет — коммунальная сфера.

«Аварии в Уфе и Белорецке стали серьёзным сигналом. В праздничный период все службы переведены на усиленный режим работы и должны реагировать на любые сбои в подаче тепла, воды и электроэнергии без задержек, — отметил премьер-министр. — В эту субботу на выездном заседании правительства в Белорецком районе вместе с Главой республики мы обсуждали решение проблемы изношенных сетей в Белорецке и Инзере. Этот вопрос будет включён в федеральную программу обновления инфраструктуры».

Андрей Назаров поручил всем главам муниципалитетов обеспечить личный контроль за каждой снежной уборкой и каждой коммунальной заявкой.

«Наша общая задача — безопасность, тепло в домах и спокойный праздник для всех жителей республики», — подчеркнул руководитель регионального правительства.