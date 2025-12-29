В Башкирии назвали две ключевые темы в фокусе правительства

«Аварии в Уфе и Белорецке стали серьёзным сигналом. В праздничный период все службы переведены на усиленный режим работы и должны реагировать на любые сбои в подаче тепла, воды и электроэнергии без задержек, — отметил премьер-министр. — В эту субботу на выездном заседании правительства в Белорецком районе вместе с Главой республики мы обсуждали решение проблемы изношенных сетей в Белорецке и Инзере. Этот вопрос будет включён в федеральную программу обновления инфраструктуры».