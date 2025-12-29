В окружении Залужного опровергли слухи о его возвращении на Украину

Зеленский 9 мая 2024 года назначил Залужного послом Украины в Лондоне. В июле того же года издание «Украинская правда» сообщило, что он приступил к работе в новой должности. До 8 февраля 2024 года Залужный занимал пост главнокомандующего ВСУ, вместо него главкомом назначили Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.