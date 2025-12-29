В окружении Залужного опровергли слухи о его возвращении на Украину

Ранее в понедельник украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Залужный может покинуть пост посла в Великобритании и вернуться на Украину в январе. По его словам, экс-главком рассматривался как кандидат на разные должности, от украинского премьера до главы офиса Зеленского, однако эти варианты его не заинтересовали.
«Ничего не изменилось. Он и дальше продолжает отстаивать интересы Украины на посту посла в Великобритании», — приводит слова Тороп издание «Украинская правда».
Зеленский 9 мая 2024 года назначил Залужного послом Украины в Лондоне. В июле того же года издание «Украинская правда» сообщило, что он приступил к работе в новой должности. До 8 февраля 2024 года Залужный занимал пост главнокомандующего ВСУ, вместо него главкомом назначили Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.