В окружении Залужного опровергли слухи о его возвращении на Украину

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Медиасоветник бывшего главкома ВСУ, а ныне украинского посла в Лондоне Валерия Залужного Оксана Тороп опровергла информацию о том, что ее шеф собирается покинуть пост и в январе вернуться на Украину.

Источник: AP 2024

Ранее в понедельник украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Залужный может покинуть пост посла в Великобритании и вернуться на Украину в январе. По его словам, экс-главком рассматривался как кандидат на разные должности, от украинского премьера до главы офиса Зеленского, однако эти варианты его не заинтересовали.

«Ничего не изменилось. Он и дальше продолжает отстаивать интересы Украины на посту посла в Великобритании», — приводит слова Тороп издание «Украинская правда».

Зеленский 9 мая 2024 года назначил Залужного послом Украины в Лондоне. В июле того же года издание «Украинская правда» сообщило, что он приступил к работе в новой должности. До 8 февраля 2024 года Залужный занимал пост главнокомандующего ВСУ, вместо него главкомом назначили Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.

