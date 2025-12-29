Шавкат Мирзиёев созвонился с Гурбангулы Бердымухамедовым — что обсудили лидеры

«Состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Лидеры сердечно поздравили друг друга с наступающим Новым годом, искренне пожелав братским народам двух стран мира, благополучия и процветания. Глава нашего государства также передал теплые поздравления Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову», — говорится в сообщении.
Собеседники обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства в контексте договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
Они с удовлетворением отметили активные контакты на всех уровнях, рост объемов взаимного товарооборота и грузоперевозок, расширение кооперации в сфере энергетики, промышленности, сельского и водного хозяйства, транспорта, запуск приграничной торговой зоны «Шават-Дашогуз», активизацию межрегиональных, деловых и культурно-гуманитарных обменов.
Также речь шла о ключевых аспектах регионального взаимодействия.
Мирзиёев отдельно подчеркнул успешное проведение крупных саммитов в Авазе и Форума в Ашхабаде в связи с 30-летием нейтралитета Туркменистана и «Международным годом мира и доверия».
Стороны рассмотрели график встреч в предстоящем году, договорились продолжить совместное проведение международных и региональных мероприятий.