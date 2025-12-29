Ричмонд
Токаев провел заседание совета безопасности

Астана. 29 декабря. КазТАГ — Под председательством Касым-Жомарт Токаев состоялось заседание совета безопасности Республики Казахстан по вопросам устойчивости национальной энергетической системы, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Пресс-служба Акорды

В ходе заседания были заслушаны доклады министра энергетики Ерлана Аккенженова, министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, а также ряда руководителей государственных органов.

«Президент отметил, что в нынешних реалиях энергетическая безопасность обеспечивает независимость и экономическую устойчивость государства. В настоящее время ресурсов страны в целом достаточно для самообеспечения электроэнергией, однако растущий спрос требует рационального и эффективного использования мощностей», — говорится в сообщении в понедельник.

Также подчеркнута необходимость развития отечественных маневренных мощностей. Наряду с планами развития газовой генерации и систем накопления энергии, актуальным является использование потенциала гидроэнергетики.

Глава государства считает важным широкое внедрение водосберегающих технологий в аграрном секторе, промышленности и других сферах экономики.

Отдельное внимание уделено вопросам научно-технического и кадрового обеспечения отрасли, в том числе подготовке профессиональных кадров для развития научно-исследовательской базы гидроэнергетики.

По итогам заседания правительству и акимам регионов даны конкретные поручения, включая системное решение вопросов устойчивости энергетической сферы страны.