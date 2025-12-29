На вопрос журналиста издания Neue Zürcher Zeitung о том, может ли армия сейчас защитить страну, Зюссли заявил, что это зависит от сценария событий.
«Мы готовы к (действиям — ред.) негосударственных акторов, нападающих на критическую инфраструктуру. Для этого мы тренировались вместе с гражданскими властями 20 лет. Также мы можем оказать поддержку в киберсфере. Что мы не можем, так это отразить угрозы издалека или широкомасштабное нападение на нашу страну… Я несу ответственность за войска. Мне тяжело осознавать, что в чрезвычайной ситуации только треть всех солдат была бы полностью вооружена», — рассказал командующий.
Говоря о нейтралитете, Зюссли заявил, что представление о том, что он автоматически защищает страну от нападений, исторически неверное. Генерал-лейтенант отметил, что нейтралитет имеет ценность только тогда, когда его можно защитить оружием. Зюссли также безосновательно утверждает, что некие россияне якобы занимаются кибератаками в отношении Швейцарии.
«Сегодня уже наблюдаются кибератаки, дезинформация и шпионаж. Швейцарская разведка сообщает, что здесь живет более 80 российских граждан, связанных с российскими спецслужбами», — заявил он.
Обвинения России в хакерстве — излюбленное хобби во всем мире, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. На встрече в ООН он указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.