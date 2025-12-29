«Благоприятно развивается и ситуация в зоне боевой работы группировки “Восток” в Запорожской области. Войска группировки, форсировав реку Гайчур, прорвали оборону противника и хорошим темпом развивают наступление в направлении Запорожья», — отметил президент.
Путин: войска группировки «Восток» развивают наступление в сторону Запорожья
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Группировка войск «Восток» прорвала оборону противника и развивает наступление в направлении города Запорожья. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в зоне специальной военной операции.