Путин провел совещание по ситуации в зоне СВО. Главное

О совещании
Путин в понедельник на совещании предложил обсудить состояние дел на линии боевого соприкосновения.
«Мы сегодня проведем очередное совещание, посвященное развитию обстановки в зоне специальной военной операции. Наша встреча проходит в преддверии Нового года. Это время, когда традиционно подводятся результаты работы в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны. Министр обороны довольно подробно остановился на результатах, достигнутых в уходящем 2025 году, и начальник генерального штаба тоже сделал это. Сегодня основное внимание уделим текущему состоянию дела на линии боевого соприкосновения», — сказал Путин.
О продвижении российских войск
Российский президент указал на наступление российских войск в направлении госграницы в ДНР.
«Группировка войск “Центр” после освобождения Красноармейска и Димитрова завершает ликвидацию окруженной там группировки ВСУ и одновременно развивает наступление в направлении государственной границы, границы Донецкой Народной Республики», — сказал он.
Он рассказал о ситуации в зоне боевой работы группировки «Восток»: «Благоприятно развивается и ситуация в зоне боевой работы группировки “Восток” в Запорожской области. Войска группировки, форсировав реку Гайчур, прорвали оборону противника и хорошим темпом развивают наступление в направлении Запорожья».
«Попытки противника помешать развитию ситуации в самом Купянске нужно решительно пресекать», — сказал президент.
Глава государства указал, что выполнение задач по освобождению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей осуществляется поэтапно, в соответствии с планом специальной военной операции.
«Безусловно, в успехах на фронте российских Вооруженных сил решающая роль принадлежит нашим солдатам и офицерам, которые, освобождая землю Донбасса, ежедневно проявляют мужество и героизм, рискуют собой», — сказал российский лидер.
О планах на 2026 год
Президент поручил продолжить в 2026 году работу по созданию зоны безопасности в приграничных регионах РФ в районе СВО.
«Это очень важная задача, поскольку обеспечивает безопасность приграничных регионов России. И в 2026-м году, безусловно, нужно эту работу продолжить», — сказал Путин.
Глава государства поручил войскам продолжить выполнение задач СВО в соответствии с планами российского Генерального штаба.
Контекст
В ходе совещания начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что за декабрь российские войска освободили свыше 700 кв. км и 32 населенных пункта. Он добавил, что это является самым высоким показателем продвижения за месяц за весь уходящий год.
Среди наиболее значимых населенных пунктов, перешедших под контроль России в 2025 году, можно выделить:
- Часов Яр (ДНР);
- Купянск (Харьковская область);
- Северск (ДНР);
- Димитров (ДНР);
- Гуляйполе (Запорожская область).