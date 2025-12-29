Путин провел совещание по ситуации в зоне СВО. Главное

«Мы сегодня проведем очередное совещание, посвященное развитию обстановки в зоне специальной военной операции. Наша встреча проходит в преддверии Нового года. Это время, когда традиционно подводятся результаты работы в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны. Министр обороны довольно подробно остановился на результатах, достигнутых в уходящем 2025 году, и начальник генерального штаба тоже сделал это. Сегодня основное внимание уделим текущему состоянию дела на линии боевого соприкосновения», — сказал Путин.