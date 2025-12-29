Ричмонд
Путин провел совещание по ситуации в зоне СВО. Главное

Президент Российской Федерации Владимир Путин 29 декабря собрал совещание по ситуации в зоне специальной военной операции и предложил обсудить состояние дел на линии боевого соприкосновения. Главные заявления российского лидера — в материале «Известий».

Источник: Пресс-служба Президента России

О совещании

Путин в понедельник на совещании предложил обсудить состояние дел на линии боевого соприкосновения.

«Мы сегодня проведем очередное совещание, посвященное развитию обстановки в зоне специальной военной операции. Наша встреча проходит в преддверии Нового года. Это время, когда традиционно подводятся результаты работы в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны. Министр обороны довольно подробно остановился на результатах, достигнутых в уходящем 2025 году, и начальник генерального штаба тоже сделал это. Сегодня основное внимание уделим текущему состоянию дела на линии боевого соприкосновения», — сказал Путин.

О продвижении российских войск

Российский президент указал на наступление российских войск в направлении госграницы в ДНР.

«Группировка войск “Центр” после освобождения Красноармейска и Димитрова завершает ликвидацию окруженной там группировки ВСУ и одновременно развивает наступление в направлении государственной границы, границы Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Он рассказал о ситуации в зоне боевой работы группировки «Восток»: «Благоприятно развивается и ситуация в зоне боевой работы группировки “Восток” в Запорожской области. Войска группировки, форсировав реку Гайчур, прорвали оборону противника и хорошим темпом развивают наступление в направлении Запорожья».

Путин также отметил, что группировки «Запад» и «Юг» работают эффективно. Отдельное внимание президент уделил Купянску.

«Попытки противника помешать развитию ситуации в самом Купянске нужно решительно пресекать», — сказал президент.

Глава государства указал, что выполнение задач по освобождению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей осуществляется поэтапно, в соответствии с планом специальной военной операции.

«Безусловно, в успехах на фронте российских Вооруженных сил решающая роль принадлежит нашим солдатам и офицерам, которые, освобождая землю Донбасса, ежедневно проявляют мужество и героизм, рискуют собой», — сказал российский лидер.

О планах на 2026 год

Президент поручил продолжить в 2026 году работу по созданию зоны безопасности в приграничных регионах РФ в районе СВО.

«Это очень важная задача, поскольку обеспечивает безопасность приграничных регионов России. И в 2026-м году, безусловно, нужно эту работу продолжить», — сказал Путин.

Глава государства поручил войскам продолжить выполнение задач СВО в соответствии с планами российского Генерального штаба.

Контекст

В ходе совещания начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что за декабрь российские войска освободили свыше 700 кв. км и 32 населенных пункта. Он добавил, что это является самым высоким показателем продвижения за месяц за весь уходящий год.

В целом, в 2025-м под контроль России перешли 334 населенных пункта, добавил Герасимов, уточнив, что всего ВС РФ заняли в этом году 6,4 тыс. кв. км (в 2024 году — 4,5 тыс.). После освобождения Курской области от ВСУ основные бои велись на территории ДНР и Запорожской области.

Среди наиболее значимых населенных пунктов, перешедших под контроль России в 2025 году, можно выделить:

  • Часов Яр (ДНР);
  • Купянск (Харьковская область);
  • Северск (ДНР);
  • Димитров (ДНР);
  • Гуляйполе (Запорожская область).

