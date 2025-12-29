Налоговая амнистия в Казахстане: что нужно знать

«Алгоритм действий для предпринимателей предельно прозрачен. При условии полной уплаты основной суммы недоимки, возникшей до начала 2026 года, пени и штрафы в отношении микро- и малого бизнеса будут списаны. Окно возможностей для проведения этой процедуры откроется 1 января и продлится до 31 марта 2026 года», — говорится в сообщении.