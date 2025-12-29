Ричмонд
Налоговая амнистия в Казахстане: что нужно знать

Власти Казахстана запускают налоговую амнистию для субъектов микро- и малого бизнеса в рамках подготовки к введению нового Налогового кодекса, сообщает Zakon.kz.

Механизм списания штрафов и пени уже закреплен постановлением правительства, сообщили на площадке НПП «Атамекен» по итогам онлайн-встречи представителей бизнеса и госорганов.

«Алгоритм действий для предпринимателей предельно прозрачен. При условии полной уплаты основной суммы недоимки, возникшей до начала 2026 года, пени и штрафы в отношении микро- и малого бизнеса будут списаны. Окно возможностей для проведения этой процедуры откроется 1 января и продлится до 31 марта 2026 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что списание коснется и штрафов по линии КоАП, зафиксированных на начало года, что фактически означает финансовую перезагрузку для тысяч субъектов микро- и малого бизнеса.

29 декабря 2025 года в Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) Казахстана объявили хорошую новость для предпринимателей.