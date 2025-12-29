Дрозденко объявил окончательный состав правительства Ленобласти

Свои посты сохранили первый вице-губернатор — руководитель администрации губернатора и правительства Ленобласти Алла Астратова, вице-губернатор — руководитель представительства при правительстве РФ Николай Циганов, вице-губернатор по строительному комплексу и ЖКХ Евгений Барановский, вице-губернатор по развитию и сохранению культурного наследия — председатель профильного комитета Владимир Цой, вице-губернатор по развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса — председатель комитета Олег Малащенко. Кроме того, губернатор сообщил, что председатель комитета финансов Роман Марков прошел специальную процедуру согласования в Минфине РФ и ожидает назначения на пост первого вице-губернатора после Нового года.