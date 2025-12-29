Глава эстонской разведки Росин: нет признаков, что РФ готовится напасть на НАТО

Кроме того, как сообщает телеканал CNN, правительства стран Балтии ожидают, что Россия нападет на них уже через три года. Эксперты из Центра науки и международных отношений Белфер при Школе им. Кеннеди Гарвардского университета подсчитали, что чаще всего ~западные официальные лица называют 2027 и 2028 годы как наиболее вероятные даты начала конфликта России и НАТО~.