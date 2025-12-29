Захарова напомнила, что в уходящем году финские официальные лица наговорили немало несуразностей о Второй мировой войне и не только. «Но вот незадача: Хельсинки сам закрыл границу с нашей страной. Даже оленям не пройти. Хозяин резиденции в Великом Устюге в своей знаменитой упряжке, запряженной русской тройкой, и подавно не проедет», — добавила она.