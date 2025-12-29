Ричмонд
МИД передаст посольству Финляндии книгу о русофобии

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Министерство иностранных дел России передаст посольству Финляндии в Москве книгу о краткой истории шведской и финской русофобии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Александр Ярик/ТАСС

«Новый год уже совсем скоро, и Дед Мороз приступил к развозу подарков. Среди них есть полезный гостинец и для финских политиков с дипломатами… Сегодня дипломатической нотой передадим в посольство Финляндской Республики в России переведенное на финский язык издание — “Черная книга. Краткая история шведской и финской русофобии”… Как говорится, книга — лучший подарок», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она рассказала, что в этой книге собраны факты и свидетельства, которые обязаны знать все, тем более должностные лица.

Захарова напомнила, что в уходящем году финские официальные лица наговорили немало несуразностей о Второй мировой войне и не только. «Но вот незадача: Хельсинки сам закрыл границу с нашей страной. Даже оленям не пройти. Хозяин резиденции в Великом Устюге в своей знаменитой упряжке, запряженной русской тройкой, и подавно не проедет», — добавила она.

