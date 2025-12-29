МИД передаст посольству Финляндии книгу о русофобии

«Новый год уже совсем скоро, и Дед Мороз приступил к развозу подарков. Среди них есть полезный гостинец и для финских политиков с дипломатами… Сегодня дипломатической нотой передадим в посольство Финляндской Республики в России переведенное на финский язык издание — “Черная книга. Краткая история шведской и финской русофобии”… Как говорится, книга — лучший подарок», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она рассказала, что в этой книге собраны факты и свидетельства, которые обязаны знать все, тем более должностные лица.
Захарова напомнила, что в уходящем году финские официальные лица наговорили немало несуразностей о Второй мировой войне и не только. «Но вот незадача: Хельсинки сам закрыл границу с нашей страной. Даже оленям не пройти. Хозяин резиденции в Великом Устюге в своей знаменитой упряжке, запряженной русской тройкой, и подавно не проедет», — добавила она.