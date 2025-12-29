Назарбаев созвонился с президентом Узбекистана через два дня после встречи с Путиным

«В начале беседы они обменялись теплыми поздравлениями по случаю приближающегося Нового года, выразив наилучшие пожелания мира, стабильности и процветания народам двух братских государств. С особым удовлетворением подчеркнут достигнутый высокий уровень отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Казахстаном, а также поступательное развитие многопланового сотрудничества во всех ключевых сферах взаимодействия», — сказано в сообщении.