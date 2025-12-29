Ричмонд
МИД РФ: Москва намерена наращивать с Баку в 2026 году контакты по всей повестке

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россия намерена наращивать с Азербайджаном в наступающем 2026 году контакты по всей российско-азербайджанской повестке дня. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи замглавы российского дипведомства Михаила Галузина с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым.

Источник: РИА "Новости"

«Подведены итоги российско-азербайджанского сотрудничества в уходящем году. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие двусторонних связей в соответствии с Декларацией о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, подписанной в Москве 22 февраля 2022 года, и договоренностями, достигнутыми на встрече лидеров двух государств 9 октября в Душанбе. В таком контексте высказано общее намерение наращивать в наступающем 2026 году контакты по всей российско-азербайджанской повестке дня», — указали в министерстве.