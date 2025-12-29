НАБУ предъявило обвинение пятому депутату Рады, пишут СМИ

Это же издание 27 декабря сообщало, что депутатам Рады Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому, Ольге Савченко и Юрию Киселю предъявлены обвинения в получении неправомерной выгоды.
«Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрение пятому народному депутату по делу о системном получении неправомерной выгоды за голосование в Верховной раде Украины. Еще одним фигурантом дела является член фракции “Слуга народа” Михаил Лаба. Он является членом бюджетного комитета», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
В субботу НАБУ сообщило, что совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачило группу депутатов Верховной рады, извлекавших выгоду за голосование в парламенте. В это же время сотрудников агентств заметили в правительственном квартале Киева, где в том числе расположено здание Рады. По данным депутатов, НАБУ проводит следственные мероприятия в отношении депутата Юрия Киселя, приближенного к Владимиру Зеленскому и его бывшему первому помощнику Сергею Шефиру.