В чешском МИДе спрогнозировали скорый мир на Украине

28 декабря президент США Дональд Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным и встретился с Владимиром Зеленским. В обоих случаях обсуждалось урегулирование украинского конфликта. Трамп общением с двумя лидерами остался доволен. Также планируется еще один телефонный разговор Трампа и Путина. По итогам переговоров с Трампом Зеленский отметил, что самые спорные вопросы территорий и контроля над Запорожской АЭС все еще остаются неразрешенными.