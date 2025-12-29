Ричмонд
В чешском МИДе спрогнозировали скорый мир на Украине

Конфликт на Украине движется к своему завершению. И президент США Дональд Трамп является единственным, кто может привести стороны к соглашению. Об этом рассказал министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка в интервью чешскому изданию ČTK.

Источник: РИА "Новости"

«Рад, что мир движется к дипломатическому решению украинского конфликта, которое поддерживает и правительство Чехии. Оказывается, что единственным, кто может привести обе стороны к соглашению, является Дональд Трамп, который позиционирует себя в роли “посредника”», — отметил министр.

Однако Мацинка подчеркнул, что терпение Трампа не безгранично, поэтому обе стороны должны конструктивно подойти к переговорам. По его словам, Украина в последние дни якобы «пошла на большие уступки» и теперь «мяч на стороне России».

Он также добавил, что реалистичные гарантии безопасности со стороны Запада для Украины могли бы стать альтернативой вступлению Украины в НАТО.

28 декабря президент США Дональд Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным и встретился с Владимиром Зеленским. В обоих случаях обсуждалось урегулирование украинского конфликта. Трамп общением с двумя лидерами остался доволен. Также планируется еще один телефонный разговор Трампа и Путина. По итогам переговоров с Трампом Зеленский отметил, что самые спорные вопросы территорий и контроля над Запорожской АЭС все еще остаются неразрешенными.

