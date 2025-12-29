Ричмонд
Лавров: РФ пересмотрит переговорную позицию после атаки на резиденцию Путина

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя атаку украинских БПЛА на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.

«Вместе с тем, учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет пересмотрена», — указал министр.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
