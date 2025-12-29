Объекты для ответных ударов ВС России уже определены, заявил Лавров

В ночь с 28 на 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия на государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области.
«Объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России определены», — сказал Лавров журналистам.
