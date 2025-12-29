Бюджет-2026 в Молдове принят: голосовала правящая PAS

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Проект закона о государственном бюджете на 2026 год был принят во втором чтении голосами 54 депутатов партии PAS.
Как отметил депутат-социалист Богдан Цырдя, пять оппозиционных фракций выдвинули 81 поправку к проекту, PAS приняла лишь три — на несколько миллионов леев.
«В том числе речь идет о дронах для Moldsilva — с целью мониторинга вырубки лесов (автор поправки — вице-спикер, социалист Влад Батрынча). Также предлагалось выделить 15 млн леев на компенсацию транспортных расходов для людей с инвалидностью (депутат-социалист Владимир Односталко). Эту инициативу тоже поддержали. А вы говорите, что в стране нет демократии…», — отметил народный избранник.
Лидер «Нашей партии» и председатель одноименной фракции Ренато Усатый в связи с действиями PAS наметил цели на будущий год.
«Объявил новую, реальную и позитивную цель на 2026 год после того, как PAS отклонила почти все поправки оппозиции к государственному бюджету — чтобы парламентское большинство стало меньшинством», — отметил он.
Согласно принятому проекту, минимальная заработная плата в бюджетном секторе увеличится с 5500 до 6300 леев. Сотрудники бюджетных подразделений, чья месячная заработная плата, рассчитанная для должности с обычным рабочим временем, составляет менее 6300 леев, получат компенсационные выплаты.
По прогнозам, в 2026 году доходы увеличатся на 5,1% по сравнению с текущим годом и превысят 79,67 млрд леев. Наибольшая доля в структуре прогнозируемых доходов на следующий год, 91,4%, будет приходиться на налоги и пошлины. По данным Министерства финансов, рост доходов обусловлен умеренным экономическим ростом, благоприятной внешней динамикой и прогрессом структурных реформ.
В то же время расходы увеличатся на 7% по сравнению с запланированными на 2025 год и превысят 100,57 млрд леев. Авторы отмечают, что 93% расходов, предусмотренных в бюджете на следующий год, будут покрыты за счет общих ресурсов государственного бюджета. При этом более 5,7 млрд леев будут направлены на проекты, финансируемые из внешних источников.
По данным Министерства финансов, в государственном бюджете на 2026 год делается акцент на ответственные инвестиции. Так, в следующем году капитальные инвестиции увеличатся на 35,6% по сравнению с 2025 годом и превысят 3 миллиарда леев. Средства предназначены для реализации 85 инфраструктурных и дорожных проектов, детских садов, предприятий общественного питания. Кроме того, 5,6 миллиарда леев выделено из плана экономического роста ЕС на инвестиционные проекты, инфраструктуру и реформы.
Наибольшая доля капитальных инвестиций, более 47%, направлена на экономический сектор. Она составляет 1,44 миллиарда леев, и 81,8% из них предназначено для реализации проектов по реконструкции дорог, финансируемых из внешних источников. Еще 245 миллионов леев из общей суммы, предназначенной для капитальных инвестиций, направлены на реализацию проектов водоснабжения и канализации.
В документе также оговаривается, что ассигнования на государственные услуги общего назначения составляют 16% от общих расходов государственного бюджета, или 16,1 миллиарда леев. 74% от этой суммы предназначено для программ развития и других отраслевых мероприятий — внедрения информационных технологий; поддержки диаспоры; финансовой поддержки административно-территориальных единиц.
На услуги в сфере экономики выделено 14,85 миллиарда леев, что на 25,8% больше, чем ассигнований, предусмотренных на 2025 год. Соответственно, 1,06 млрд леев предназначено для мероприятий по поддержке малых и средних предприятий; 561,8 млн леев — для сферы производства и хранения электроэнергии; 465,2 миллиона леев — для Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской среды; 284 миллиона леев — для Национального фонда регионального и местного развития.
На здравоохранение выделено 9,8% государственных бюджетных расходов, или 9,89 миллиарда леев. Эти средства предназначены для развития интегрированной региональной сети, внедрения электронных медицинских карт, системы мониторинга и локализации лекарственных средств, расширения доступа к инновационным лекарствам. Также на образование выделено 21,94 миллиарда леев, в том числе 238 миллионов леев на бесплатное питание для учащихся гимназий, 35 миллионов леев — на увеличение стипендий для учащихся и 41 миллион леев — на реконструкцию детских садов. На сферу социальной защиты будет выделено 22,47 миллиарда леев.
По оценкам, государственный бюджет на 2026 год завершится с дефицитом в 20,9 миллиарда леев.