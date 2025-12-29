Бюджет-2026 в Молдове принят: голосовала правящая PAS

В то же время расходы увеличатся на 7% по сравнению с запланированными на 2025 год и превысят 100,57 млрд леев. Авторы отмечают, что 93% расходов, предусмотренных в бюджете на следующий год, будут покрыты за счет общих ресурсов государственного бюджета. При этом более 5,7 млрд леев будут направлены на проекты, финансируемые из внешних источников.