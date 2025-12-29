Трамп пытается достичь мира на Украине, заявил Грушко

«Это говорит о том, что президент Трамп искренне пытается достичь мира на Украине», — сказал Грушко журналистам в Госдуме, отвечая на соответствующий вопрос.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше