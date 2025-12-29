Ричмонд
Трамп пытается достичь мира на Украине, заявил Грушко

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп искренне пытается достичь мира на Украине, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя факт звонка американского лидера российскому президенту Владимиру Путину перед переговорами с Владимиром Зеленским.

Источник: РИА "Новости"

«Это говорит о том, что президент Трамп искренне пытается достичь мира на Украине», — сказал Грушко журналистам в Госдуме, отвечая на соответствующий вопрос.

