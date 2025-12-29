В ФРГ признали отсутствие доказательств российских БПЛА в небе над страной

«На данный момент у нас нет доказательств того, что российское государство систематически запускает беспилотники над территорией Германии. Однако фиксируются случаи появления дронов, которые явно выходят за рамки любительских полетов — например, крупные некоммерческие беспилотники или полеты в составе формаций», — сказал Мюнх.
Он добавил, что установить операторов дронов удается лишь в редких случаях, и на данный момент речь идет максимум о двузначном числе найденных нарушителей.
Мюнх ранее сообщал, что в Германии с начала 2025 года было зафиксировано более тысячи сообщений о подозрительных полетах беспилотников, при этом чаще всего дроны замечали вблизи военных объектов и аэропортов.
Ранее издание Spiegel со ссылкой на данные федерального ведомства уголовной полиции (BKA) сообщило, что в Германии с начала года по середину октября произошло около 850 инцидентов, в ходе которых подозрительные БПЛА пролетали над критической инфраструктурой страны.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» пошутил, что больше не будет запускать дроны — «ни во Францию, ни в Данию», ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.