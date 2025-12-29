Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый телефонный разговор Путина и Трампа прошел положительно

ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Новый телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина завершился, он прошел положительно, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Источник: РИА "Новости"

Трамп ранее сообщал, что позвонит российскому лидеру после переговоров с Владимиром Зеленским в США.

«Президент Трамп завершил положительный разговор с президентом Путиным об Украине», — написала Левитт в соцсети Х.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше