Новый телефонный разговор Путина и Трампа прошел положительно

Трамп ранее сообщал, что позвонит российскому лидеру после переговоров с Владимиром Зеленским в США.
«Президент Трамп завершил положительный разговор с президентом Путиным об Украине», — написала Левитт в соцсети Х.
