29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «О республиканском бюджете на 2026 год». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Принятый бюджет обеспечивает выполнение всех социальных обязательств государства и сохраняет устойчивость государственных финансов.
Республиканский бюджет на 2026 год утвержден по доходам в сумме Br54,4 млрд и расходам — Br58,7 млрд. По сравнению с текущим годом доходы вырастут на 12,4%, расходы — на 10,4%. Основной прирост доходов обеспечат НДС, подоходный налог, налог на прибыль и поступления от внешнеэкономической деятельности. Налоговая нагрузка для подавляющего большинства плательщиков остается неизменной.
Социальная направленность бюджета сохраняется. Здравоохранение, образование, социальная поддержка, культура и спорт остаются приоритетами — финансирование этих сфер обеспечивает доступность и качество услуг для граждан.
Бюджет предусматривает увеличение финансирования и по иным приоритетным направлениям: наука, агропромышленный комплекс, поддержка экспорта.
Дефицит республиканского бюджета утвержден в сумме Br4,3 млрд — менее 1,5% ВВП. -0-