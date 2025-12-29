Ричмонд
Лукашенко подписал закон о республиканском бюджете на 2026 год

Принятый бюджет обеспечивает выполнение всех социальных обязательств государства и сохраняет устойчивость государственных финансов.

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «О республиканском бюджете на 2026 год». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Принятый бюджет обеспечивает выполнение всех социальных обязательств государства и сохраняет устойчивость государственных финансов.

Республиканский бюджет на 2026 год утвержден по доходам в сумме Br54,4 млрд и расходам — Br58,7 млрд. По сравнению с текущим годом доходы вырастут на 12,4%, расходы — на 10,4%. Основной прирост доходов обеспечат НДС, подоходный налог, налог на прибыль и поступления от внешнеэкономической деятельности. Налоговая нагрузка для подавляющего большинства плательщиков остается неизменной.

Социальная направленность бюджета сохраняется. Здравоохранение, образование, социальная поддержка, культура и спорт остаются приоритетами — финансирование этих сфер обеспечивает доступность и качество услуг для граждан.

Бюджет предусматривает увеличение финансирования и по иным приоритетным направлениям: наука, агропромышленный комплекс, поддержка экспорта.

Дефицит республиканского бюджета утвержден в сумме Br4,3 млрд — менее 1,5% ВВП. -0-

