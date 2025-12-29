Лукашенко подписал закон о республиканском бюджете на 2026 год

Республиканский бюджет на 2026 год утвержден по доходам в сумме Br54,4 млрд и расходам — Br58,7 млрд. По сравнению с текущим годом доходы вырастут на 12,4%, расходы — на 10,4%. Основной прирост доходов обеспечат НДС, подоходный налог, налог на прибыль и поступления от внешнеэкономической деятельности. Налоговая нагрузка для подавляющего большинства плательщиков остается неизменной.