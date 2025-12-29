Ричмонд
Ушаков: Путин заявил Трампу, что атаки Киева не останутся без ответа

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что террористические действия Киева не останутся без ответа. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Источник: Пресс-служба Президента России

«С нашей стороны четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия [со стороны киевского режима] не останутся без самого серьезного ответа», — подчеркнул Ушаков.

