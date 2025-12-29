День памяти жертв геноцида советского народа установлен в России

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает в стране 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующий проект был внесен депутатами в Госдуму в ноябре.
«19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941−1945 годов», — говорится в тексте документа.
Отмечается, что у выбора даты есть историческое обоснование: 19 апреля 1943 года был издан указ № 39 — первый правовой акт, который официально зафиксировал целенаправленную и масштабную политику нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях, а также определил правовые основы для привлечения преступников к ответственности.
Закон вступает в силу с 1 января 2026 года. -0-