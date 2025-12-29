Ричмонд
Лукашенко утвердил изменения налогового законодательства

Расширяется прогрессивная шкала подоходного налога: базовая ставка 13% сохраняется для более чем 98% работающих, повышенные ставки 25% (действует с 2025 года) и 30% применяются только к сверхвысоким доходам.

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам налоговых правоотношений». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Корректировка Налогового кодекса на 2026 год не предусматривает кардинальных изменений и обусловлена необходимостью точечной донастройки системы, направленной на повышение справедливости налогообложения. Для подавляющего большинства граждан и организаций налоговая нагрузка в реальном выражении остается прежней.

Что касается граждан, расширяется прогрессивная шкала подоходного налога: базовая ставка 13% сохраняется для более чем 98% работающих, повышенные ставки 25% (действует с 2025 года) и 30% применяются только к сверхвысоким доходам. При этом порог для применения ставки 25% увеличен с Br220 тыс. до Br350 тыс. в год. Для дивидендов сохраняется отдельная шкала — 13% и 25%.

Вводятся также повышающие коэффициенты по налогу на недвижимость для крупных домов и квартир, увеличивается налог на мощные мотоциклы премиум-класса.

Для организаций отменяются отдельные неэффективные льготы, выравниваются ставки в игорной отрасли, корректируются ставки для отдельных категорий плательщиков. По ряду социально значимых товаров снижается НДС.

Ставки акцизов и ряда иных налогов индексируются в основном на уровень инфляции. -0-

