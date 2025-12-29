Лукашенко утвердил изменения налогового законодательства

Что касается граждан, расширяется прогрессивная шкала подоходного налога: базовая ставка 13% сохраняется для более чем 98% работающих, повышенные ставки 25% (действует с 2025 года) и 30% применяются только к сверхвысоким доходам. При этом порог для применения ставки 25% увеличен с Br220 тыс. до Br350 тыс. в год. Для дивидендов сохраняется отдельная шкала — 13% и 25%.