Путин подписал указ о первом круглогодичном военном призыве

«Осуществить с 1 января по 31 декабря 2026 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года “О воинской обязанности и военной службе” призыву на военную службу, в количестве 261 000 человек, а также отправку этих граждан, призванных на военную службу, к месту прохождения военной службы в сроки, установленные названным ФЗ», — говорится в документе.