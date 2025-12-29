Ричмонд
Трамп анонсировал изменения подхода США в работе с Зеленским, заявил Ушаков

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что попытка атаки на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина повлияет на подходы США в контексте работы с Владимиром Зеленским, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Как было сказано, это, несомненно, повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским», — сказал Ушаков журналистам.

