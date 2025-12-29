Владимир Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году

Данный указ стал первым, подписанным главой государства после введения в действие закона, предусматривающего круглогодичный призыв. Однако, несмотря на законодательные изменения, отправка призывников в воинские части, как и прежде, будет осуществляться в рамках двух периодов: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.