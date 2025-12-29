Владимир Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году

Глава российского государства Владимир Путин утвердил указ, касающийся проведения воинского призыва в 2026 году. Документ опубликован на портале правовых актов. Впервые объемы плановых показателей по призыву граждан публикуются единовременно на весь предстоящий год.
Согласно указу, в период с 1 января по 31 декабря 2026 года планируется призвать на военную службу 261 тысячу граждан Российской Федерации в возрасте 18−30 лет, не состоящих в запасе и подлежащих призыву.
Данный указ стал первым, подписанным главой государства после введения в действие закона, предусматривающего круглогодичный призыв. Однако, несмотря на законодательные изменения, отправка призывников в воинские части, как и прежде, будет осуществляться в рамках двух периодов: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Ранее в Госдуму внесли проект о штрафах за несообщение в военкомат о переезде.