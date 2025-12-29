Герасимов: ВСУ больше не предпринимают активных наступательных действий

Вооруженные силы Украины больше не предпринимают активных наступательных действий. Об этом в понедельник, 29 декабря, заявил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
«Противник каких-либо активных наступательных действий не предпринимает. Основные усилия сосредоточил на укреплении своей обороны», — сообщил он во время совещания по ситуации в зоне специальной военной операции с участием президента РФ Владимира Путина.
Герасимов подчеркнул, что ВСУ пытаются замедлить темпы наступления Вооруженных сил России, проводя контратаки на отдельных участках по линии боевого соприкосновения и применяя массированные атаки дронов.
Ранее KP.RU сообщал, что российская армия продолжает активное наступление практически по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Как заявил Герасимов, ВС РФ успешно продвигаются вглубь обороны противника, нанося ему поражение.