Герасимов: ВСУ больше не предпринимают активных наступательных действий

Герасимов сообщил, что украинская армия сосредоточила усилия ВСУ на укреплении обороны из-за наступления ВС России.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины больше не предпринимают активных наступательных действий. Об этом в понедельник, 29 декабря, заявил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

«Противник каких-либо активных наступательных действий не предпринимает. Основные усилия сосредоточил на укреплении своей обороны», — сообщил он во время совещания по ситуации в зоне специальной военной операции с участием президента РФ Владимира Путина.

Герасимов подчеркнул, что ВСУ пытаются замедлить темпы наступления Вооруженных сил России, проводя контратаки на отдельных участках по линии боевого соприкосновения и применяя массированные атаки дронов.

Ранее KP.RU сообщал, что российская армия продолжает активное наступление практически по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Как заявил Герасимов, ВС РФ успешно продвигаются вглубь обороны противника, нанося ему поражение.

