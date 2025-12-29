Ричмонд
Белый дом: Трамп провел «положительный разговор» с Путиным

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели новый телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит.

Она охарактеризовала беседу как положительную. «Трамп завершил положительную беседу с президентом Путиным об Украине», — написала она на своей странице в соцсети Х.

До этого лидеры уже общались накануне в преддверии встречи Трампа с Зеленским в США. -0-

