Посольство КНР в Беларуси: Китай предпримет все меры для защиты суверенитета и территориальной целостности

В посольстве обратили внимание: «Недавно США объявили о крупномасштабных продажах оружия китайскому региону Тайвань на общую сумму более $11,1 млрд, что является историческим максимумом. Это действие представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая, серьезно нарушает принцип “одного Китая” и три совместных китайско-американских коммюнике, посягает на суверенитет, безопасность и территориальную целостность Китая, нарушает стратегическое взаимодоверие, подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе. Китайская сторона решительно выступает против и резко осуждает это, а также при первой же возможности направила США строгое представление. Китай в соответствии с положениями закона КНР о противодействии иностранным санкциям принял решение применить ответные меры в отношении 20 американских предприятий, связанных с военной промышленностью, и 10 высших руководителей, причастных к вооружению Тайваня в последние годы».