Посольство КНР в Беларуси: Китай предпримет все меры для защиты суверенитета и территориальной целостности

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай и Беларусь являются всепогодными и всесторонними стратегическими партнерами и неуклонно поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих коренные интересы. Важность этого отметил БЕЛТА пресс-представитель посольства КНР в Беларуси.
Пресс-представитель также подчеркнул: «Принцип “одного Китая” закреплен в соглашении об установлении дипломатических отношений между Китаем и Беларусью и неоднократно подтверждается в совместных заявлениях глав двух государств. Правительство и народ Беларуси на протяжении долгого времени неуклонно придерживаются этого принципа, поддерживают все усилия Китая по защите национального единства, решительно выступают против любых форм так называемой независимости Тайваня, что Китай высоко ценит».
«Китайская сторона готова и далее укреплять координацию и взаимодействие с белорусской стороной, продолжать твердо поддерживать друг друга по вопросам, касающимся ключевых интересов обеих сторон, таких как суверенитет, независимость и территориальная целостность», — отметил пресс-представитель.
В посольстве обратили внимание: «Недавно США объявили о крупномасштабных продажах оружия китайскому региону Тайвань на общую сумму более $11,1 млрд, что является историческим максимумом. Это действие представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая, серьезно нарушает принцип “одного Китая” и три совместных китайско-американских коммюнике, посягает на суверенитет, безопасность и территориальную целостность Китая, нарушает стратегическое взаимодоверие, подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе. Китайская сторона решительно выступает против и резко осуждает это, а также при первой же возможности направила США строгое представление. Китай в соответствии с положениями закона КНР о противодействии иностранным санкциям принял решение применить ответные меры в отношении 20 американских предприятий, связанных с военной промышленностью, и 10 высших руководителей, причастных к вооружению Тайваня в последние годы».
«Тайваньский вопрос является ядром основных интересов Китая и первой красной линией, которую нельзя переступать, — подчеркнул пресс-представитель. — Китай предпримет все необходимые меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. Любые провокационные действия, которые перейдут черту в тайваньском вопросе, будут встречены решительным ответом Китая. Любые компании или частные лица, занимающиеся продажей оружия Тайваню, заплатят за свои действия. Ни одна страна, никакая сила не должна недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и могучие возможности правительства и народа Китая в отстаивании национального суверенитета и территориальной целостности. Сколько бы современного оружия не было продано китайскому Тайваню, это никак не сможет сдержать историческую тенденцию к неизбежному и неминуемому воссоединению Китая».
«Китай предпримет решительные меры для защиты своего национального суверенитета, безопасности и территориальной целостности, срывая любые замыслы так называемой независимости Тайваня и внешнего вмешательства», — заявили в посольстве КНР в Республике Беларусь. -0-