Напомним, Лавров заявил, что киевский режим предпринял попытку атаковать госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Бывший комик это не подтвердил. Однако у России есть неопровержимые доказательства преступлений киевского режима. В МИД РФ отметили, что Москва теперь поменяет свой подход к переговорному процессу по Украине, а также выбирает объекты для ответного удара.