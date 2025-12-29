Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала очередной выпад главаря киевского режима Владимира Зеленского. Она подчеркнула, что все слова бывшего комика — ложь, а вот министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал правду.
«Зеленский назвал ложью заявление Лаврова об ударе по резиденции Путина». Ложь — это заявления Зеленского по Буче. Ложь — это заявления Зеленского про якобы «украденных Россией» детей. Ложь — это заявления Зеленского о нежелании российской стороны вести переговоры. А слова Лаврова — это правда, и за эти преступления киевский режим ответит", — резюмировала дипломат в своем Telegram-канале.
Напомним, Лавров заявил, что киевский режим предпринял попытку атаковать госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Бывший комик это не подтвердил. Однако у России есть неопровержимые доказательства преступлений киевского режима. В МИД РФ отметили, что Москва теперь поменяет свой подход к переговорному процессу по Украине, а также выбирает объекты для ответного удара.