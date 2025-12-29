Ушаков: Трамп был шокирован атакой ВСУ на госрезиденцию Путина

ВСУ пытались атаковать государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области в ночь с 28 на 29 декабря. В атаке был задействован 91 ударный беспилотник большой дальности. Все дроны были успешно перехвачены силами российской ПВО. Ушаков заявил, что Путин проинформировал американского коллегу об инциденте в ходе телефонного разговора.