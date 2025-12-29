Ушаков: Трамп был шокирован атакой ВСУ на госрезиденцию Путина

Лидер США Дональд Трамп был шокирован и возмущен в связи с атакой украинских боевиков на резиденцию главы российского государства. Об этом заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
ВСУ пытались атаковать государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области в ночь с 28 на 29 декабря. В атаке был задействован 91 ударный беспилотник большой дальности. Все дроны были успешно перехвачены силами российской ПВО. Ушаков заявил, что Путин проинформировал американского коллегу об инциденте в ходе телефонного разговора.
«Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен, сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия», — заявил Ушаков.
Политик также передал слова Трампа о том, что администрация США, «слава богу, не давала “Томагавки” Киеву», и заверил, что это происшествие окажет влияние на стратегию США в отношениях с Владимиром Зеленским.
Глава МИД России Сергей Лавров уже заявил о том, что Москва не оставит данный акт без ответа, и цели возмездия уже определены.