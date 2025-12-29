Ушаков: Трамп был шокирован попыткой атаки Украиной госрезиденции Путина

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Украина в ночь на 29 декабря с использованием 91 ударного БПЛА пыталась атаковать госрезиденцию президента России в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены силами ПВО. Сведений о пострадавших или ущербе после атаки украинских дронов не поступало. По словам Лаврова, Москвой определены объекты и время ответного удара. -0-