Ушаков: Трамп был шокирован попыткой атаки Украиной госрезиденции Путина

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский лидер Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что был шокирован атакой Киева на госрезиденцию российского лидера. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, информирует ТАСС.
Лавров: Украина пыталась атаковать госрезиденцию президента России 91 беспилотником.
«Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен, сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия», — рассказал Ушаков.
Трамп в телефонном разговоре с Путиным отметил, что нынешняя американская администрация «слава богу» не давала ракеты Tomahawk Киеву. Кроме того, глава Белого дома указал, что атака БПЛА на госрезиденцию президента России повлияет на американские подходы в работе с Зеленским.
Российский лидер со своей стороны четко заявил Трампу, что позиция Москвы в связи с произошедшим будет пересмотрена. Кроме того, по словам Путина, действия Киева по атаке на госрезиденцию не останутся без ответа.
Как уточнил Ушаков, атака БПЛА на госрезиденцию Путина состоялась «фактически сразу после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго». Для атаки Киев использовал беспилотники дальнего действия.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Украина в ночь на 29 декабря с использованием 91 ударного БПЛА пыталась атаковать госрезиденцию президента России в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены силами ПВО. Сведений о пострадавших или ущербе после атаки украинских дронов не поступало. По словам Лаврова, Москвой определены объекты и время ответного удара. -0-