«Ответ будет тяжелый»: в ГД рассказали, что ждет Киев после атак на резиденцию Путина

По Украине «в любом случае» будет осуществлен массированный ракетный удар после попытки Киева атаковать беспилотниками резиденцию президента РФ в Новгородской области. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник.
Он отметил, что ответ России на атаку Вооруженных сил Украины на резиденцию Путина «будет тяжелым» для Украины.
— Теперь переговорная позиция, конечно, будет пересмотрена. И, скажем, Украина очень сильно от этого потеряет. Пусть скажут спасибо своему руководству политическому… Я думаю, этот вопрос решен на верхнем, на самом высшем уровне, — сказал парламентарий.
На вопрос о том, следует ли ожидать массированных ударов по Украине в ответ на атаку на резиденцию, Колесник подчеркнул, что это «в любом случае произойдет».
— Тяжелый будет ответный удар, тяжелый будет, — приводит его слова «Газета.ру».
По словам министра иностранных дел РФ Лаврова, Украина в ночь на 29 декабря предприняла атаку 91 беспилотником на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Сведений о пострадавших и ущербе после атаки не поступало. При этом Россия уже определила объекты и время для ответного удара. Отдельно Лавров подчеркнул, что Москва не собирается выходить из переговорного процесса после инцидента.