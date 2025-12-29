«Ответ будет тяжелый»: в ГД рассказали, что ждет Киев после атак на резиденцию Путина

По словам министра иностранных дел РФ Лаврова, Украина в ночь на 29 декабря предприняла атаку 91 беспилотником на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Сведений о пострадавших и ущербе после атаки не поступало. При этом Россия уже определила объекты и время для ответного удара. Отдельно Лавров подчеркнул, что Москва не собирается выходить из переговорного процесса после инцидента.