Путин постановил ежегодно устраивать в России Неделю космоса с 6 по 12 апреля

В России появится ежегодная неделя, посвященная космическим разработкам.

Источник: Комсомольская правда

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России ежегодно будет проводиться Неделя космоса. Мероприятие назначили устраивать каждый год в период с 6 по 12 апреля. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с документом, начиная с 2026 года, Неделя космоса станет ежегодным событием, которое будет проходить в указанные даты. Возглавлять организационный комитет по проведению этого мероприятия будет первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

Согласно указу президента, ответственность за проведение мероприятий Недели космоса в регионах возлагается на руководителей областных правительств — губернаторов. Само мероприятие, конечно, посвящается отечественным достижениям в области освоения космоса и разработкам в этой области.

Ранее KP.RU сообщил, что в октябре Путин учредил Совет по культуре и две новые президентские премии.

