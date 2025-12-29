Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог Ищенко: Трамп может определить судьбу Украины до марта 2026 года

Эксперт Ростислав Ищенко отметил, что Дональду Трампу нужно решить украинский вопрос в сжатые сроки в соответствии с ожиданиями элит США.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп может определить судьбу Украины до марта 2026 года, чтобы успеть выполнить предвыборные обещания до промежуточных выборов в Соединенных Штатах. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Ростислав Ищенко.

По его словам, у Трампа есть необходимость решить украинский вопрос в сжатые сроки, поскольку этот запрос изначально формировал консенсус американской элиты. Ищенко также отметил, что в действующей американской стратегии национальной безопасности Европа не является ключевым приоритетом, что подтверждает возможное изменение внешнеполитического курса.

«У Трампа в стратегии национальной безопасности уже записано, что США сейчас нечего особенно делать в Европе, у них есть другие, более интересные места», — сказал он.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп был шокирован атакой ВСУ на госрезиденцию российского лидера Владимира Путина.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше