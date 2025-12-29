Политолог Ищенко: Трамп может определить судьбу Украины до марта 2026 года

Президент США Дональд Трамп может определить судьбу Украины до марта 2026 года, чтобы успеть выполнить предвыборные обещания до промежуточных выборов в Соединенных Штатах. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Ростислав Ищенко.
По его словам, у Трампа есть необходимость решить украинский вопрос в сжатые сроки, поскольку этот запрос изначально формировал консенсус американской элиты. Ищенко также отметил, что в действующей американской стратегии национальной безопасности Европа не является ключевым приоритетом, что подтверждает возможное изменение внешнеполитического курса.
«У Трампа в стратегии национальной безопасности уже записано, что США сейчас нечего особенно делать в Европе, у них есть другие, более интересные места», — сказал он.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп был шокирован атакой ВСУ на госрезиденцию российского лидера Владимира Путина.